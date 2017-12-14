Открытие горнолыжного курорта «Ведучи» в Чечне запланировано на конец января

Первый в Чеченской Республике всесезонный курорт «Ведучи» откроется 20 января

По данным АО «Курорты Северного Кавказа», на сегодняшний день готовность курорта к запуску составляет 80%. На площадке курорта завершается устройство посадочного конвейера нижней станции канатной дороги, ведется монтаж систем автоматизации и электромонтажные работы на верхней и нижней станциях подъемника. Продолжается строительство сервисного центра активных видов отдыха, в высокой степени готовности находятся объекты инфраструктуры — системы искусственного снегообразования и системы освещения склонов, сообщили в пресс-службе компании.

Оргкомитет мероприятия завершает согласование сценария торжества по случаю запуска курорта. Запланированы выступления национальных коллективов региона, конкурсы и спортивные состязания. В течение зимнего сезона на курорте планируют реализовать развлекательную программу, приуроченную к государственным праздникам.

«"Ведучи" наравне с уже действующими северокавказскими курортами — ВТРК "Архыз" и "Эльбрус" — должен стать одним из ключевых проектов в рамках туристического кластера, стать "эталонным" курортом», — подчеркнул замминистра по делам Северного Кавказа, председатель совета директоров АО «КСК» Одес Байсултанов.

Он поручил до 18 января ввести в эксплуатацию все запланированные к строительству объекты в рамках нулевого этапа нового курорта.

Как сообщали Юга.ру, о планах по строительству в Чечне курорта «Ведучи» было заявлено в 2013 году. Развитие курорта, который займет порядка 1500 гектаров, планируется осуществлять в три этапа. Всего там будет построено 15 горнолыжных трасс протяженностью 15,5 км, 8 подъемников, гостиничный комплекс и поселок шале, сервисные центры, горнолыжная школа, пункты проката и обслуживания, рестораны и кафе. Будут созданы условия для активного отдыха и спорта, а также рекреации (бассейн, спа-центр) в летний период.

В долгосрочной перспективе, при реализации планов АО «КСК» по развитию ВТРК «Ведучи» в полном объеме, к 2025 году годовой туристический поток на площадку будет составлять 180 тыс. человек, будет создана 1 тыс. мест размещения, 719 рабочих мест. Годовой прирост ВРП Чеченской Республики составит 0,6%, или 1 млрд рублей, а полный возврат бюджетных инвестиций в бюджетную систему Российской Федерации произойдет к 2041 году, что соответствует принципу развития крупных инфраструктурных проектов.