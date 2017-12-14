На Дону пять машин и два трактора застряли, вытаскивая из грязи «Ниву»

Ростовская область

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  • © Скриншот видео из группы vk.com/etorostovnadonu

В Ростовской области два трактора и пять машин застряли, когда вытаскивали из грязи «Ниву»

Водитель «Нивы» ехал на охоту и застрял в мокром песке и глине, передает «Блокнот Ростова-на-Дону».

Мужчина попросил о помощи друзей, и к нему приехали кроссовер Hyundai Santa Fe, Chevrolet Niva повышенной проходимости, пикапы Toyota Hilux и Nissan Navara, УАЗ и два трактора. Все машины застряли в нескольких метрах от «Нивы». Позже их все удалось вытащить, за исключением «Нивы». Ее извлекли из грязи на следующий день.

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