В Майкопе впервые пройдет фестиваль новогодних саней

В столице Адыгеи объявлен первый открытый городской фестиваль новогодних саней

Организатором выступил отдел по делам молодежи администрации Майкопа.

«Для участия в праздничном творческом фестивале приглашаются все желающие — майкопчане и гости города. Участникам необходимо придумать авторский дизайн зимних санок и воплотить свои креативные идеи в жизнь. Сани могут быть оформлены в любом стиле: роспись, декоративная аппликация, художественная ковка и другие», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Свои работы участники фестиваля представят на праздничном мероприятии, которое будет проводиться 7 января на концертной площадке в микрорайоне Восход.