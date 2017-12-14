В Майкопе впервые пройдет фестиваль новогодних саней

Адыгея

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В столице Адыгеи объявлен первый открытый городской фестиваль новогодних саней

Организатором выступил отдел по делам молодежи администрации Майкопа.

«Для участия в праздничном творческом фестивале приглашаются все желающие — майкопчане и гости города. Участникам необходимо придумать авторский дизайн зимних санок и воплотить свои креативные идеи в жизнь. Сани могут быть оформлены в любом стиле: роспись, декоративная аппликация, художественная ковка и другие», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Свои работы участники фестиваля представят на праздничном мероприятии, которое будет проводиться 7 января на концертной площадке в микрорайоне Восход.  

Курорты и туризм Майкоп Новый год Праздники Фестивали

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