На Дону в пункте приема металлолома нашли мертвого мужчину

В донском городе Зверево обнаружили труп мужчины в пункте приема металлолома

Инцидент произошел на улице Обухова 13 декабря около 11:00. Тело с ножевым ранением нашли прохожие, они же вызвали полицию.

По предварительной информации, погибший работал в приемке. Его личность установят специалисты.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает DonDay.ru со ссылкой на источник.