На Дону в пункте приема металлолома нашли мертвого мужчину
В донском городе Зверево обнаружили труп мужчины в пункте приема металлолома
Инцидент произошел на улице Обухова 13 декабря около 11:00. Тело с ножевым ранением нашли прохожие, они же вызвали полицию.
По предварительной информации, погибший работал в приемке. Его личность установят специалисты.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает DonDay.ru со ссылкой на источник.
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