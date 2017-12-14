На Дону в пункте приема металлолома нашли мертвого мужчину

Ростовская область

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В донском городе Зверево обнаружили труп мужчины в пункте приема металлолома

Инцидент произошел на улице Обухова 13 декабря около 11:00. Тело с ножевым ранением нашли прохожие, они же вызвали полицию.

По предварительной информации, погибший работал в приемке. Его личность установят специалисты.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, передает DonDay.ru со ссылкой на источник.

Полиция Убийство
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