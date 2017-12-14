Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров года

Издание Forbes представило ежегодный рейтинг актеров, не оправдывающих финансовых ожиданий

В рейтинге учитывались три последние киноленты каждого из актеров. Главным критерием стало отношение выручки от фильма к гонорару актера.

Возглавил список Марк Уолберг, киноленты с участием которого возвращали в среднем 4,4 доллара на каждый доллар его гонораров. На второй строчке расположился Кристиан Бэйл — 6,7 доллара. Третье место занимает Ченнинг Татум — 7,6 доллара за каждый доллар гонорара. В прошлогоднем рейтинге он также занимал бронзовую позицию. Следом за ним идут Дензел Вашингтон (10,4 доллара) и Брэд Питт (11,5 доллара), отмечает Forbes.

Как сообщали Юга.ру, в 2015 и 2016 годах антирейтинг переоцененных актеров возглавлял Джонни Депп.