В Ставропольском крае водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком
В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором погиб мужчина
Авария случилась в Андроповском районе на трассе «Кавказ». По предварительным данным, на 305-м км дороги 29-летний водитель Toyota Corolla превысил скорость, потерял управление и врезался в грузовую «Газель», ехавшую по встречке, сообщает RT.
Водитель иномарки умер до приезда скорой помощи. Водитель грузовика и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.
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