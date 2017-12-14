В Ставропольском крае водитель легковушки погиб при столкновении с грузовиком

В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором погиб мужчина

Авария случилась в Андроповском районе на трассе «Кавказ». По предварительным данным, на 305-м км дороги 29-летний водитель Toyota Corolla превысил скорость, потерял управление и врезался в грузовую «Газель», ехавшую по встречке, сообщает RT.

Водитель иномарки умер до приезда скорой помощи. Водитель грузовика и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.