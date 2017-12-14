При столкновении двух машин и автобуса на Ставрополье пострадали шесть человек

В Ставропольском крае шесть человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

По предварительным данным, водитель Chevrolet ехал со стороны Минеральных Вод в сторону Невинномысска и при опережении врезался в автобус ПАЗ, ехавший впереди. После этого легковушку развернуло, машину вынесло на встречку, где она лоб в лоб врезалась в LADA Granta. После столкновения отечественный автомобиль съехал в кювет, сообщает РИА «Новости».

Пострадали шесть человек: четыре пассажира LADA Granta и две пассажирки иномарки.