При столкновении двух машин и автобуса на Ставрополье пострадали шесть человек

Ставропольский край

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  • © Фото Юга.ру

В Ставропольском крае шесть человек пострадали в ДТП с тремя автомобилями

По предварительным данным, водитель Chevrolet ехал со стороны Минеральных Вод в сторону Невинномысска и при опережении врезался в автобус ПАЗ, ехавший впереди. После этого легковушку развернуло, машину вынесло на встречку, где она лоб в лоб врезалась в LADA Granta. После столкновения отечественный автомобиль съехал в кювет, сообщает РИА «Новости».

Пострадали шесть человек: четыре пассажира LADA Granta и две пассажирки иномарки.

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