В Абхазии убит подозреваемый в покушениях на экс-президента Анкваба

В селе Эшера в Абхазии неизвестные застрелили Павла Ардзинбу, банду которого подозревают в нескольких покушениях на бывшего президента республики Александра Анкваба

Всего на Анкваба было совершено шесть покушений. Банду Ардзинбы обвиняли в большинстве из них: 9 июля 2007 года, в августе и ноябре 2011 года, январе 2012 года и 22 февраля 2012 года. В результате последнего покушения погибли два офицера службы охраны: Ремзик Цугба и Тенгиз Пандария. Сам Анкваб не пострадал.

Ардзинба находился в международном розыске с 2012 года. 26 сентября 2016 года он добровольно явился с повинной в следственное управление Генеральной прокуратуры. Затем он был отпущен под залог, однако официальное сообщение об этом в абхазской прессе не публиковалось, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, Александр Анкваб покинул пост президента Абхазии в июне 2014 года в результате политического кризиса в республике.