«Газпром межрегионгаз Майкоп» оборудовал все абонентские пункты камерами видеонаблюдения  

ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» завершило оснащение своих абонентских пунктов камерами видеонаблюдения и звукозаписывающими устройствами

По информации пресс-службы компании, эта мера призвана улучшить качество взаимодействия с потребителями газа в регионе.

«Мы намерены серьезно поработать с качеством обслуживания абонентов, и должны быть уверены, что сотрудники ООО готовы соответствовать высоким стандартам. К тому же в рамках работы с жалобами и обращениями граждан данные звукозаписи и видеонаблюдения будут нам полезны и помогут установить истину в спорных ситуациях», — прокомментировал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» Руслан Арашуков.

Для улучшения взаимодействия с абонентами действуют и другие меры. Помимо телефона доверия открыли полноценный контакт-центр, куда ежемесячно поступает до 2 тыс. звонков, полную реконструкцию провели на официальном сайте, к абонентам с ограниченными возможностями здоровья и пожилым людям стали направлять мобильные офисы.

«Думаю, что данные видеонаблюдения дадут нам возможность обнаружить слабые места в работе с потребителями и своевременно провести работу над ошибками. Фактор дополнительного контроля не помешает и нашим сотрудникам, и потребителям газа. К тому же в спорных ситуациях эта информация может быть очень полезна и позволит принимать верные решения», — пояснил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения Петр Дегтярев.

Одной из главных задач в ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» называют повышение качества работы контролеров газового хозяйства, поэтому в ближайшем будущем планируется обеспечить их компактными видеорегистраторами для фиксации всех действий и исключения коррупционных ситуаций.