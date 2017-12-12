Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Махачкалу

В аэропорт Махачкалы из Сирии прибыл батальон военной полиции Южного военного округа

В Минобороны сообщили, что полицейских доставили двумя самолетами военно-транспортной авиации. Они выполняли задачи в Сирии с мая 2017 года, сообщает RT.

Батальон контролировал соблюдение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в Сирии, обеспечивал безопасность мирного населения при гуманитарных акциях и сопровождал гумконвои.