Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Махачкалу

Дагестан

Распечатать

  • © Эдуард Корниенко, ЮГА.ру

В аэропорт Махачкалы из Сирии прибыл батальон военной полиции Южного военного округа

В Минобороны сообщили, что полицейских доставили двумя самолетами военно-транспортной авиации. Они выполняли задачи в Сирии с мая 2017 года, сообщает RT.

Батальон контролировал соблюдение режима прекращения боевых действий в зонах деэскалации в Сирии, обеспечивал безопасность мирного населения при гуманитарных акциях и сопровождал гумконвои.

Полиция
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале