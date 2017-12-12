На Ставрополье мужчина умер во время строительства теплицы

В Изобильненском районе Ставропольского края начали доследственную проверку после гибели мужчины

По данным очевидцев, в поселке Солнечнодольск 37-летний мужчина занимался строительством теплиц. Он залез в вырытую траншею и «стал ручным способом производить строительные работы», в результате на него обрушился склон траншеи. Мужчину доставили в больницу, где он скончался. По данным судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила в результате асфиксии, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего.