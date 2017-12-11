На Ставрополье мужчину заподозрили в развращении девочки

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Буденновска, его заподозрилии в совершении насильственных действий сексуального характера

По версии следствия, в июне и августе 43-летний мужчина приезжал к знакомым в гости. Пока родителей 10-летней девочки не было в комнате, он совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Уголовное дело для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения направлено прокурору.

Дети Следственный комитет
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