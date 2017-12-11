В дагестанском селе сгорели шесть домов

В селе Тадмагитль Ахвахского района Дагестана произошел крупный пожар

В МВД сообщили, что 10 декабря в населенном пункте сгорело шесть домов. Никто не погиб и не пострадал, передает «Интерфакс».

В МЧС уточнили, что сгорело три дома, мечеть и две хозпостройки. Огонь локализовали в 18:35, причину пожара устанавливают. Общая площадь возгорания превысила 1,2 тыс. кв. метров.