В дагестанском селе сгорели шесть домов

Дагестан

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В селе Тадмагитль Ахвахского района Дагестана произошел крупный пожар

В МВД сообщили, что 10 декабря в населенном пункте сгорело шесть домов. Никто не погиб и не пострадал, передает «Интерфакс».

В МЧС уточнили, что сгорело три дома, мечеть и две хозпостройки. Огонь локализовали в 18:35, причину пожара устанавливают. Общая площадь возгорания превысила 1,2 тыс. кв. метров.

МЧС Пожары
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