В дагестанском селе сгорели шесть домов
В селе Тадмагитль Ахвахского района Дагестана произошел крупный пожар
В МВД сообщили, что 10 декабря в населенном пункте сгорело шесть домов. Никто не погиб и не пострадал, передает «Интерфакс».
В МЧС уточнили, что сгорело три дома, мечеть и две хозпостройки. Огонь локализовали в 18:35, причину пожара устанавливают. Общая площадь возгорания превысила 1,2 тыс. кв. метров.
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