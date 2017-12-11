На Ставрополье человек пострадал при столкновении трех автомобилей

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ставропольском крае 10 декабря произошло тройное ДТП

Авария случилась на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь около 17:04. По предварительным данным, на 475-м км дороги столкнулись Lada Kalina, ВАЗ-2105 и грузовая «Газель», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Пострадал один человек. Для ликвидации последствий аварии привлекли трех человек и одну единицу техники.

ДТП МЧС
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