На Ставрополье человек пострадал при столкновении трех автомобилей

В Ставропольском крае 10 декабря произошло тройное ДТП

Авария случилась на трассе Астрахань — Элиста — Ставрополь около 17:04. По предварительным данным, на 475-м км дороги столкнулись Lada Kalina, ВАЗ-2105 и грузовая «Газель», сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ставропольскому краю.

Пострадал один человек. Для ликвидации последствий аварии привлекли трех человек и одну единицу техники.