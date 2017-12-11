В Грозном начался суд об убийстве 15 российских военных в 1999 году

В Грозном начался процесс по делу о расстреле 15 российских военнослужащих во время второй военной кампании в 1999 году

Фигурантами дела стали двое жителей Карачаево-Чекресии — Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушев. Мужчины отбывают пожизненное наказание за участие в подрыве жилого дома в Волгодонске в 1999 году. Вне зависимости от исхода рассмотрения у них нет шансов оказаться на свободе, пишет «Коммерсантъ».

Об участии Юсуфа Крымшамхалова и Адама Деккушева в убийстве военнослужащих стало известно во время допросов задержанных и осужденных по этому делу членов «Карачаевского джамаата». В 2011 году вынесли приговоры членам этой банды: Арислану Бимурзаеву, Эсболату и Адильбаю Акбулатовым, а также братьям Адильхану и Муратхану Елманбетовым. Боевики получили от 13 до 23 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Следствие полагает, что Крымшамхалов и Деккушев вступили в «Карачаевский джамаат» и напали на российских военных. Столкновение произошло 4 октября 1999 года у станицы Червленной. Военную колонну атаковали из засады, подбили головную и замыкающую бронемашины, а потом открыли огонь по военнослужащим, которые пытались спастись из горящей техники. Погибли 15 человек, ранения получили 28 военных. Спасти колонну от уничтожения удалось боевым вертолетам, которые прилетели с авиабазы в Моздоке. После ударов с воздуха боевики отступили с потерями. В начале октября 1999 года север Чечни считался мирными территориями и был относительно свободен от блокпостов — вероятно, это позволило боевикам покинуть место боя и скрыться.

В Управлении СК РФ по Чечне сообщили, что Крымшамхалову и Деккушеву предъявили обвинения в участии в незаконном вооруженном формировании и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, за это им грозят длительные сроки заключения.

Члены «Карачаевского джамаата» входили в так называемый Сары-Суйский батальон и подчинялись арабскому полевому командиру Хаттабу. Большую часть батальона уничтожили в ходе спецопераций уже в конце 1999 года. Через восемь лет один из командиров боевиков, Арби Дандаев, был пойман и пожизненно осужден Верховным судом Дагестана за участие в казни российских военнослужащих в сентябре 1999 года. Группа боевиков вторглась в Дагестан и в селении Тухчар Новолакского района убила шестерых военнослужащих МВД России. Последний приговор за участие в нападении на колонну вынесли Абдулгани Ганишеву. Злоумышленник долго скрывался в Вильнюсе, потом поменял документы, вернулся в Чечню и вступил в банду Доку Умарова. По его заданию Ганишев отправился в Анапу для совершения теракта, но его поймали и осудили на 14 лет колонии строгого режима.