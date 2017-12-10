После массовой драки в Пятигорске возбудили уголовное дело

Полиция прокомментировала сообщения о массовой драке в ночном клубе в Пятигорске

По данным МВД, в одном из ночных клубов города между посетителями произошел конфликт. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство), сообщает RT.

Очевидцы рассказали, что в драке участвовали около 30 человек.

Как сообщали Юга.ру, инцидент произошел в ночь на 9 декабря. По словам очевидцев, во время драки охранник применил оружие, чтобы разнять дерущихся. Один человек, по предварительным данным, был ранен.