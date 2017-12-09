Личности уничтоженных в Ставрополе боевиков установлены

Правоохранители установили личности троих ликвидированных в центре Ставрополя боевиков

Это уроженцы Чечни, Дагестана и Ставрополья Амурбеков И. Г., Джамалдинов А. В. и Галица М. В. По данным силовиков, они планировали теракты в новогодние праздники, передает РИА Новости.

Как сообщали Юга.ру, ночью 9 декабря в частном доме в центре Ставрополя силовики блокировали троих боевиков. Им предложили сдаться, но преступники попытались прорваться сквозь оцепление и скрыться.

По уточненным данным, в двоих боевиков уничтожили при попытке бегства, а третий погиб при взрыве в доме.