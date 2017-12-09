В Чечне заблокировали сайты с инструкциями по хищению энергоресурсов

Суд в Грозном удовлетворил иск прокуратуры об ограничении доступа к двум сайтам, где объяснялись способы повлиять на показания счетчиков

«Проведенным прокуратурой мониторингом сети интернет выявлены страницы, на которых размещена подробная инструкция о способах хищения энергоресурсов путем остановки счетчиков расхода воды, электроэнергии и газа, а также о продаже используемых для этих целей приборов. Распространение подобной информации запрещается законом», — сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ведомство направило в суд два исковых заявления об ограничении доступа к указанным сайтам, которые были удовлетворены в полном объеме. Теперь все провайдеры в Чечне обязаны ограничить доступ к этим сайтам.