В одном из ночных клубов Пятигорска произошла драка со стрельбой

Полиция выясняет обстоятельства массовой драки со стрельбой, произошедшей в ночном клубе «Даки» в Пятигорске

Инцидент произошел в ночь на 9 декабря. По информации очевидцев, произошла драка, в ходе которой охранник применил оружие, чтобы разнять дерущихся. Один человек, по предварительным данным, был ранен. Оставшихся в клубе людей вывели через запасной выход.

В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Уточненная информация будет предоставлена позже, передает ГТРК «Ставрополье».