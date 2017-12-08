В одном из ночных клубов Пятигорска произошла драка со стрельбой
Полиция выясняет обстоятельства массовой драки со стрельбой, произошедшей в ночном клубе «Даки» в Пятигорске
Инцидент произошел в ночь на 9 декабря. По информации очевидцев, произошла драка, в ходе которой охранник применил оружие, чтобы разнять дерущихся. Один человек, по предварительным данным, был ранен. Оставшихся в клубе людей вывели через запасной выход.
В пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю сообщили, что по факту происшествия проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Уточненная информация будет предоставлена позже, передает ГТРК «Ставрополье».
0:27, сообщается о драке со стрельбой в известном ночном клубе "Даки". Комментарий очевидцев: Охранник применил оружие и ранил человека, много очевидцев! Ничего не понятно! Кровь! Разбитые зеркала! Экстренная эвакуация всех гостей! Много полиции! Всех выводили через запасной выход!!! Информация не точная, кто именно стрелял. Но стрельба была и пострадавшие есть( Очень печально. - #пятигорск #кмв #скфо #кавказ #россия #разборки #стрельба #клуб #kavkaz #caucasus #russia #accident
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