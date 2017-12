В одном из ночных клубов Пятигорска произошла драка со стрельбой

0:27, сообщается о драке со стрельбой в известном ночном клубе "Даки". Комментарий очевидцев: Охранник применил оружие и ранил человека, много очевидцев! Ничего не понятно! Кровь! Разбитые зеркала! Экстренная эвакуация всех гостей! Много полиции! Всех выводили через запасной выход!!! Информация не точная, кто именно стрелял. Но стрельба была и пострадавшие есть( Очень печально. - #пятигорск #кмв #скфо #кавказ #россия #разборки #стрельба #клуб #kavkaz #caucasus #russia #accident

A post shared by pyatigorsk_online (@pyatigorsk_online) on Dec 8, 2017 at 2:47pm PST