Бюджет Адыгеи на 2018 год принят с дефицитом в 800 млн рублей

Депутаты приняли бюджет Адыгеи на 2018 год. Снижение дефицита составило почти 10 млн рублей по сравнению с текущим годом

Как сообщили в пресс-службе главы РА, бюджет республики на ближайший год был скорректирован с учетом результатов принятия во втором чтении федерального бюджета — безвозмездные поступления в казну республики увеличились на 1,2 млрд рублей и составили более 8 млрд рублей. Это позволило направить дополнительные средства на социально значимые статьи расходов: благоустройство, берегоукрепление, здравоохранение, образование, культура, социальная политика, спорт.

8 декабря на заседании Госсовета-Хасэ РА главный финансовый документ республики принят. Прогнозируемый объем доходов в сумме 17 млрд 91 млн рублей, общий объем расходов в сумме 17 млрд 894 млн рублей. Дефицит составил 803 млн рублей.

«Бюджет сохранит социальную направленность. Приоритетными направлениями расходов остаются реализация первоочередных задач, поставленных президентом России в майских указах, финансирование госпрограмм, исполнение социальных обязательств, в том числе — индексация социальных выплат и повышение зарплат работникам социальной сферы», — сообщил министр финансов РА Довлетбий Долев.