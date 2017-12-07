На Дону при пожаре в частном доме погибли два человека

Ростовская область

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Шолоховском районе Ростовской области в результате пожара в частном доме погибли два человека

Информация о пожаре в хуторе Меркуловском поступила в МЧС около 17:20. Площадь возгорания в доме по ул. Восточной составила 80 кв. метров. В результате происшествия погибли двое жильцов — 92-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Причина пожара устанавливается, передает 161.ru.

Пожары
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Памфилова рассказала об иностранном вмешательстве в выборы в РФ
В Ставрополе после взрыва в жилом доме проводят рейды по квартирам, сдающимся в аренду
В Краснодаре сторонники Навального проводят одиночные пикеты
В парке Краснодара появится «вязаный street art»
Володин назвал закрытие аккаунтов Кадырова в соцсетях политикой закрытия ртов
Стал известен график движения новогодних трамваев в Краснодаре

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале