На Дону при пожаре в частном доме погибли два человека
В Шолоховском районе Ростовской области в результате пожара в частном доме погибли два человека
Информация о пожаре в хуторе Меркуловском поступила в МЧС около 17:20. Площадь возгорания в доме по ул. Восточной составила 80 кв. метров. В результате происшествия погибли двое жильцов — 92-летняя женщина и 65-летний мужчина.
Причина пожара устанавливается, передает 161.ru.
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