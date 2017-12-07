На Дону при пожаре в частном доме погибли два человека

В Шолоховском районе Ростовской области в результате пожара в частном доме погибли два человека

Информация о пожаре в хуторе Меркуловском поступила в МЧС около 17:20. Площадь возгорания в доме по ул. Восточной составила 80 кв. метров. В результате происшествия погибли двое жильцов — 92-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Причина пожара устанавливается, передает 161.ru.