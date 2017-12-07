Под Ростовом фура въехала в пассажирский автобус, есть пострадавшие

В Ростовской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и рейсового автобуса Новочеркасск — Ростов

Авария произошла около 18:00 на 1046-м км трассы М4 «Дон» в районе поселка Рассвет.

«Водитель автомобиля MAN врезался сначала в стоящий пассажирский автобус, в котором находились 15 пассажиров, а затем в КамАЗ», — цитирует «Интерфакс» представителя ГУ МВД по региону.

По информации Donday, столкновение произошло, когда автобус отъезжал от остановки. В этот момент у проезжавшего мимо грузовика, по предварительным данным, лопнуло колесо.

В результате шесть пассажиров автобуса были госпитализированы с незначительными травмами, их жизни ничего не угрожает.