Ростовский аэропорт Платов принял первый регулярный рейс

Новый аэропортовый комплекс Ростова-на-Дону Платов введен в эксплуатацию 7 декабря

Обслуживание всех внутрироссийских и международных рейсов в новом аэропорту началось с 11:00. Первый рейс, принятый в Платове, был из московского аэропорта Внуково, его выполнила авиакомпания «Победа» из Москвы.

«Для нас это очень долгожданный момент — мы наконец перевели наши рейсы в Платов. Этот аэропорт позволит нам гораздо серьезнее развивать транспортные технологии. Мы летаем из Ростова не только в Москву и другие регионы России, но и за рубеж. Например, в Тбилиси "Победа" летает ежедневно», — говорит генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Уже доступны необходимые пассажирские сервисы: долгосрочные и краткосрочные парковки, кафе, магазины, аптека, банкоматы, упаковка багажа, автоматические камеры хранения, комната матери и ребенка, залы повышенной комфортности внутрироссийских и международных воздушных линий.

С 1 марта старый ростовский аэропорт должен полностью прекратить работу. Перевод обслуживания авиакомпаний и пассажиров из одного аэропорта в другой впервые в истории российской авиации производится без перерыва в выполнении полетов, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, международный аэропорт Платов построили в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Объект находится в Аксайском районе в 30 км севернее Ростова. 18 ноября в аэропорту приземлились первые самолеты.

Платов — крупнейший аэропорт на территории Южного федерального округа. Общая площадь аэровокзала внутренних и международных воздушных линий — 50 тыс. кв. метров, пропускная способность — более 1,7 тыс. пассажиров в час. Терминал оборудован девятью телескопическими трапами. Протяженность взлетно-посадочной полосы аэропортового комплекса — 3,6 км, это позволяет принимать воздушные суда всех классов. Впервые в постсоветской истории в России с нуля построили аэропорт подобного уровня.