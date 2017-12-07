«ЕвроХим» провел в Майкопе круглый стол по вопросам экологии

В Майкопе прошел круглый стол «ЕвроХим – экология как приоритет современного производства»

Встреча прошла в рамках соглашения по реализации современных проектов между «ЕвроХим — Белореченские минудобрения» и Майкопским государственным технологичнским университетом. Модераторами диалога выступили деканы аграрного и экологического факультета МГТУ Аслан Шхапацев и Юрий Сухоруких (член Совета при главе Адыгеи по развитию гражданского общества и правам человека), а также административный директор «ЕвроХим-БМУ» Сергей Маклаков. В мероприятии приняли участие студенты и преподаватели МГТУ, сотрудники «ЕвроХим-БМУ», представители сельхозпредприятий региона и филиала Всероссийского НИИ цветоводства и субтропических культур.

В ходе встречи председатель совета молодых специалистов белореченского химзавода Иван Болдырев рассказал о международном холдинге «ЕвроХим», белореченском производстве минеральных удобрений, системе экомониторинга атмосферного воздуха вокруг предприятия и утилизации тепла в сернокислотном цехе. Более подробную информацию о бессточной системе водопользования представила начальник участка энергетического цеха Анна Зеликова. Об обращении с отходами доложила начальник отдела окружающей среды Людмила Семенова. В результате дискуссии химики и ученые пришли к решению провести научно-техническую конференцию на лучший экологический проект в сфере применения фосфогипса, сообщает пресс-служба компании «ЕвроХим».