На Ставрополье после падения вертолета возбудили уголовное дело

Ставропольский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета

«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, вертолет рухнул днем 5 декабря в Андроповском районе. При падении погибли сотрудник нефтяной компании и пилот. Одной из возможных причин авиакатастрофы назвали плохую погоду.

Авиация Следственный комитет
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