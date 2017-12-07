На Ставрополье после падения вертолета возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета

«В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Как сообщали Юга.ру, вертолет рухнул днем 5 декабря в Андроповском районе. При падении погибли сотрудник нефтяной компании и пилот. Одной из возможных причин авиакатастрофы назвали плохую погоду.