Майкоп начали украшать к Новому году

Адыгея

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  • © Фото пресс-службы администрации Майкопа

На центральной площади Майкопа устанавливают новогоднюю елку. Торжественное открытие состоится 23 декабря

Как сообщили в пресс-службе администрации города, искусственные елки также установят в городском парке и микрорайонах. Магазины и кафе тоже начали украшать свои витрины.

«Коллективы предприятий и организаций столицы Адыгеи, занимающихся торговлей и бытовым обслуживанием населения, смогут поучаствовать в городском конкурсе на лучшее новогоднее оформление витрин и помещений», — отметили в пресс-службе мэрии.

Глава Майкопа Александр Наролин поставил перед структурными подразделениями администрации задачу подойти к подготовке новогодних мероприятий творчески. Особое внимание мэр республиканской столицы поручил уделить вопросам обеспечения безопасности в период проведения новогодних торжеств. 

Майкоп Новый год
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