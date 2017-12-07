Республики Северного Кавказа возглавили топ регионов РФ с зарплатой меньше 10 тыс. рублей

Эксперты РИА «Рейтинг» на основе данных Росстата провели исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России

По данным исследования, в стране 4,1% работников получают зарплату более 100 тыс. рублей в месяц. Доля высокооплачиваемых работников с доходами выше среднего приходится на 17 регионов: север и Дальний Восток, а также Москву.

Лидером рейтинга стал Ямало-Hенецкий автономный округ, где 24% работников получают больше 100 тыс. рублей, а 0,6% приходится на низкооплачиваемые должности.

На втором месте Чукотский автономный округ с 21% зарабатывающих больше 100 тыс., следом идут Москва (17%), Hенецкий и Ханты-Мансийский АО, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край и Республика Саха — все по 10%, а также Мурманская область (8,1%).