Республики Северного Кавказа возглавили топ регионов РФ с зарплатой меньше 10 тыс. рублей

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты РИА «Рейтинг» на основе данных Росстата провели исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России

По данным исследования, в стране 4,1% работников получают зарплату более 100 тыс. рублей в месяц. Доля высокооплачиваемых работников с доходами выше среднего приходится на 17 регионов: север и Дальний Восток, а также Москву.

Лидером рейтинга стал Ямало-Hенецкий автономный округ, где 24% работников получают больше 100 тыс. рублей, а 0,6% приходится на низкооплачиваемые должности.

На втором месте Чукотский автономный округ с 21% зарабатывающих больше 100 тыс., следом идут Москва (17%), Hенецкий и Ханты-Мансийский АО, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край и Республика Саха — все по 10%, а также Мурманская область (8,1%).

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В девяти регионах России доля людей, получающих менее 10 тыс. рублей, превышает 25%. Лидером рейтинга низкооплачиваемых работников стал Дагестан (35%). Следом идут Карачаево-Черкесская Республика (30,5%), Северная Осетия и Чечня (29,3%), Калмыкия (29,2%), Кабардино-Балкарская Республика (27,8%), Алтайский край (26,1%), Ингушетия (25,6%) и Адыгея (25%).

Всего в стране более 11% населения получают менее 10 тыс. рублей, при этом на 22 региона приходится более 20% таких работников.

Как сообщали Юга.ру, зарплата чиновников в субъектах СКФО оказалась самой низкой по сравнению со среднероссийскими показателями.

  • Уровень и распределение зарплат в регионах России — 2017
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