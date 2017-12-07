Республики Северного Кавказа возглавили топ регионов РФ с зарплатой меньше 10 тыс. рублей
Эксперты РИА «Рейтинг» на основе данных Росстата провели исследование по уровню и распределению зарплат в регионах России
По данным исследования, в стране 4,1% работников получают зарплату более 100 тыс. рублей в месяц. Доля высокооплачиваемых работников с доходами выше среднего приходится на 17 регионов: север и Дальний Восток, а также Москву.
Лидером рейтинга стал Ямало-Hенецкий автономный округ, где 24% работников получают больше 100 тыс. рублей, а 0,6% приходится на низкооплачиваемые должности.
На втором месте Чукотский автономный округ с 21% зарабатывающих больше 100 тыс., следом идут Москва (17%), Hенецкий и Ханты-Мансийский АО, Магаданская и Сахалинская области, Камчатский край и Республика Саха — все по 10%, а также Мурманская область (8,1%).
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В девяти регионах России доля людей, получающих менее 10 тыс. рублей, превышает 25%. Лидером рейтинга низкооплачиваемых работников стал Дагестан (35%). Следом идут Карачаево-Черкесская Республика (30,5%), Северная Осетия и Чечня (29,3%), Калмыкия (29,2%), Кабардино-Балкарская Республика (27,8%), Алтайский край (26,1%), Ингушетия (25,6%) и Адыгея (25%).
Всего в стране более 11% населения получают менее 10 тыс. рублей, при этом на 22 региона приходится более 20% таких работников.
Как сообщали Юга.ру, зарплата чиновников в субъектах СКФО оказалась самой низкой по сравнению со среднероссийскими показателями.
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