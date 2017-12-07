В Ростове-на-Дону потушили пожар на судоремонтном заводе

Ростовская область

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В Ростове-на-Дону утром 7 декабря потушили пожар на судоремонтном заводе

Сообщение о возгорании на улице 1-й Луговой, 3 поступило в 3:45. В 4:01 объявили второй ранг пожара — открытого горения не было, но было сильное задымление, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области.

В 6:01 пожар локализовали на площади 50 кв. м, в 6:09 — ликвидировали. Никто не погиб и не пострадал.

МЧС Пожары Ростов-на-Дону
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