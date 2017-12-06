Российские пассажирские поезда начнут ходить в обход Украины с 11 декабря

Ростовская область, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

РЖД переведут все российские поезда на движение по новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово в обход Украины 11 декабря

«Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться сутки — с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там (на старом участке по территории Украины) курсировать не будут», — цитирует ТАСС директора РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрия Пегова.

Всего в этом направлении курсируют 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых.

Как сообщали Юга.ру, Россия приняла решение о строительстве железнодорожного обхода Украины в начале 2015 года. Железнодорожное сообщение на участке Журавка — Миллерово проходит через Ростовскую и Воронежскую области, там предполагается разместить восемь станций, протяженность железнодорожных путей составит 122,5 км.

Железную дорогу ввели в строй в августе — на год раньше запланированного, изначально там запустили грузовые поезда.

Ранее российские поезда кавказского направления были вынуждены проезжать участок по Луганской области Украины и дважды пересекать госграницу.

Железная дорога Украина
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