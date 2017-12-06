Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

Вечером 6 декабря в частном доме в Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв газа

«В населенном пункте Эндирей в одноэтажном частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси (природный газ) без последующего горения. В результате взрыва дом частично разрушен. Имеются пострадавшие, которых каретой скорой помощи везут в ожоговое отделение ЦРБ Хасавюрта», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

По информации «Интерфакса», в результате инцидента пострадали три человека.

Причину взрыва устанавливают специалисты.