Три человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

Дагестан

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Вечером 6 декабря в частном доме в Хасавюртовском районе Дагестана произошел взрыв газа

«В населенном пункте Эндирей в одноэтажном частном доме произошел взрыв газовоздушной смеси (природный газ) без последующего горения. В результате взрыва дом частично разрушен. Имеются пострадавшие, которых каретой скорой помощи везут в ожоговое отделение ЦРБ Хасавюрта», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

По информации «Интерфакса», в результате инцидента пострадали три человека.

Причину взрыва устанавливают специалисты.

Газ
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

ФАС заинтересовалась повышением цен у такси-агрегаторов перед Новым годом
В Чечне в ДТП с тремя автомобилями пострадали три человека
Спикер парламента Чечни закрыл свой аккаунт в Instagram из-за блокировки Кадырова
Кадыров рассказал, как будет общаться с подписчиками без Instagram и Facebook
В Динском районе три человека пострадали при столкновении автомобилей
Власти Чечни заявили о кибератаке на аккаунт Кадырова в Instagram

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале