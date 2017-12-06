«Ростелеком» обеспечил оптическими каналами передачи данных 108 медучреждений Ростовской области

«Ростелеком» полностью завершил запланированные на 2017 год работы по подведению высокоскоростных оптических линий связи к медицинским учреждениям Ростовской области

Об этом сообщил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский на встрече с губернатором области Василием Голубевым. Встреча состоялась в ходе рабочего визита главы «Ростелекома» в Ростов-на-Дону 6 декабря. Стороны также обсудили реализацию федерального проекта устранения цифрового неравенства, развитие оптических сетей широкополосного доступа, создание «Системы 112» и внедрение АПК «Безопасный город».

«До конца текущего года высокоскоростным доступом в интернет будут обеспечены 3 тыс. 134 медицинские организации по всей России. Мы также надеемся на скорое подписание госконтракта на продолжение работ в 2018 году. Скорость передачи данных для каждого подключения составляет не менее 10 Мбит/с, что важно для оперативной доставки “тяжелых” оцифрованных результатов диагностических процедур, к примеру, из районных больниц в областной центр. В медицине от скорости принятия врачом решений на базе объективных данных зависят здоровье и жизнь людей», — сказал Михаил Осеевский.

«Развитие цифровых технологий в сфере здравоохранения позволяет повысить качество медицинских услуг в отдаленных территориях, более широко применять телемедицину. Наш совместный проект устранения цифрового неравенства направлен еще и на решение этой важной задачи», — добавил губернатор Дона.

20 октября «Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций РФ подписали государственный контракт на оказание услуги по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к сети интернет в 2017 году. Ранее, 29 сентября вышло распоряжение Правительства РФ (№2094-р) о назначении ПАО «Ростелеком» в 2017 году единственным поставщиком такой услуги.

До конца текущего года «Ростелеком» подключит по оптике 291 медицинский объект в ЮФО и СКФО, для чего компания построит 160 км новых волоконно-оптических линий связи.