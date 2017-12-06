В горах Карачаево-Черкесии пропала туристка из Ульяновской области

В горах Карачаево-Черкесии спасатели ищут туристку из Ульяновской области

По предварительным данным, 48-летняя женщина исчезла в ущелье Кель-Баши курорта Домбай на высоте более 3 тыс. метров. Последний раз она выходила на связь вечером 5 декабря. Неизвестно, ушла ли женщина в горы одна или в составе группы, потому что зарегистрированных туристических групп в горах Домбая нет, сообщает «Интерфакс».

К поискам привлекли семь спасателей Домбайского поисково-спасательного подразделения, задействованы служебные собаки.