В Дагестане мирового судью обвинили в покушении на мошенничество
В Дагестане прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении мирового судьи
По версии следствия, в 2016 году судья просил у мужчины передать ему 30 тыс. рублей якобы за решение вопроса о прекращении уголовного преследования, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество) направят в Бабаюртовский районный суд для рассмотрения по существу.
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