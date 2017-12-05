В Дагестане мирового судью обвинили в покушении на мошенничество

В Дагестане прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении мирового судьи

По версии следствия, в 2016 году судья просил у мужчины передать ему 30 тыс. рублей якобы за решение вопроса о прекращении уголовного преследования, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество) направят в Бабаюртовский районный суд для рассмотрения по существу.