В Кабардино-Балкарии произошло землетрясение

В Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики вечером 3 декабря зафиксировали подземные толчки

В 19:57 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике сообщили о сейсмособытии в Зольском районе. Эпицентр находился в 2,5 км от села Каменномостского.

По данным диспетчера сейсмостанции РАН, землетрясение магнитудой 3,3 произошло на глубине 5 км.

Жители Зольского района не ощутили толчков, звонков от местных жителей не поступало, сообщили в ЕДДС.

Как сообщали Юга.ру, 31 октября в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии произошло землетрясение магнитудой 3,2.