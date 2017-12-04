В Кабардино-Балкарии произошло землетрясение
В Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики вечером 3 декабря зафиксировали подземные толчки
В 19:57 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике сообщили о сейсмособытии в Зольском районе. Эпицентр находился в 2,5 км от села Каменномостского.
По данным диспетчера сейсмостанции РАН, землетрясение магнитудой 3,3 произошло на глубине 5 км.
Жители Зольского района не ощутили толчков, звонков от местных жителей не поступало, сообщили в ЕДДС.
Как сообщали Юга.ру, 31 октября в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии произошло землетрясение магнитудой 3,2.
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