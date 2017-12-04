В Грозном произошли перебои с электричеством

Чечня

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  • © фото с сайта pixabay.com

В Грозном 3 декабря произошли перебои с подачей электроэнергии

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отключение света в Грозном, горных и предгорных районах произошло в 20:02.

«Без паники. В Грозном действительно были перебои с электричеством. Все службы работают: выясняют все обстоятельства произошедшего. В настоящее время подача электричества полностью восстановлена», — цитирует главу Чечни RT.

По данным Кадырова, причиной стало аварийное отключение подстанции «Грозный-330». Свет включили в 21:00.

ЖКХ Рамзан Кадыров Энергетика
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