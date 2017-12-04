В Грозном произошли перебои с электричеством
В Грозном 3 декабря произошли перебои с подачей электроэнергии
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что отключение света в Грозном, горных и предгорных районах произошло в 20:02.
«Без паники. В Грозном действительно были перебои с электричеством. Все службы работают: выясняют все обстоятельства произошедшего. В настоящее время подача электричества полностью восстановлена», — цитирует главу Чечни RT.
По данным Кадырова, причиной стало аварийное отключение подстанции «Грозный-330». Свет включили в 21:00.
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