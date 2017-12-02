В Кабардино-Балкарии в ДТП с Jaguar и «Газелью» погиб один человек и пятеро пострадали

В Терском районе Кабардино-Балкарии 2 декабря произошла автомобильная авария с участием Jaguar и «Газели»

ДТП случилось около 17:00 на 3-м км дороги Терек — Дейское — Республиканская база отдыха.

По предварительным данным, «Газель» с тремя пассажирами ехала со стороны Терека в сторону села Арик. При повороте налево водитель не уступил дорогу автомобилю Jaguar, который двигался из Нальчика в Терек. В результате машины столкнулись.

В ликвидации последствий ДТП задействовали 42 человек и 12 единиц техники, в том числе 15 человек и 3 единицы техники от МЧС. Спасателям пришлось деблокировать людей из машин, передает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР.

37-летний водитель Jaguar погиб на месте. Скорая помощь доставила пятерых пострадавших в ЦРБ Терского района.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарской республике отметили, что «Газель» была не на маршруте.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.