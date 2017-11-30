В Сочи ввоз абхазских мандаринов за год сократился в 2,6 раза

В Сочи в 2,6 раза снизился ввоз мандаринов и других цитрусов из Абхазии

С начала сезона цитрусовых 2017 года через международный автомобильный пункт пропуска «Адлер» ввезли около 1,5 тыс. т цитрусовых, в то время как за аналогичный период 2016 года — более 4 тыс. т, сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

Снизилось количество ежедневно оформляемого груза цитрусовых. В 2016 году ежесуточно границу пересекали 60-68 т мандаринов, в 2017-м — около 25 т.

«В отношении абхазской продукции действует режим свободной торговли, аналогичный тому, который используется со странами СНГ. Таможенные пошлины с этих товаров не взимаются, применяются только внутренние налоги», — цитирует начальника поста «Адлер» Дениса Воронина пресс-служба таможни.

Спрос на цитрусовые вырастет в преддверии новогодних праздников, поэтому пик сезона на границе ожидают в середине декабря.

В прошлом году по итогам сезона цитрусовых, который идет с октября по февраль, сочинские таможенники оформили более 12 тыс. т мандаринов.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи за пять месяцев курортного сезона 2017 года российско-абхазскую границу пересекло рекордное число машин.