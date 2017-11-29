В Дагестане главу села арестовали по делу о перестрелке с двумя погибшими

Ессентукский городской суд арестовал главу дагестанского села Азадоглы — одного из участников перестрелки в Магарамкентском районе, в которой погибли два человека

«Одним из подозреваемых в преступлении оказался глава села Азадоглы. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на время предварительного расследования — на два месяца», — сообщили в пресс-службы суда.

Ранее суд арестовал еще двух участников перестрелки, передает «Интерфакс». Напомним, среди задержанных был депутат горсобрания Дербента Рафик Яралиев.

Как сообщали Юга.ру, вечером 23 ноября в Магарамкентском районе Дагестана недалеко от границы с Азербайджаном произошла перестрелка с участием детей высокопоставленных лиц. В результате два человека погибли, среди убитых — местный депутат Эльдар Яралиев.

По данным СКР по Дагестану, в перестрелке, произошедшей на территории щебеночного завода, участвовали не менее 10 человек. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ст.105 (Убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ст. 30 и 105 (Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом) и ст. 222 (Незаконный оборот оружия группой лиц) УК РФ.

СМИ писали, что конфликт мог произойти из-за финансовых отношений между родственником бывшего мэра Дербента Имама Яралиева Рафиком Яралиевым и его однофамильцем, главой села Азадоглы Эльмаром Яралиевым.