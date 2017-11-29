В Кабардино-Балкарии шесть человек пострадали в перевернувшемся автобусе
В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии 29 ноября опрокинулся пассажирский автобус
Авария произошла на трассе А158 Прохладный — Баксан — Эльбрус. По предварительным данным, автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 12 человек, среди которых было двое детей, сообщает RT.
В результате аварии пострадали шесть человек.
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