В Кабардино-Балкарии шесть человек пострадали в перевернувшемся автобусе

Кабардино-Балкария

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В Прохладненском районе Кабардино-Балкарии 29 ноября опрокинулся пассажирский автобус

Авария произошла на трассе А158 Прохладный — Баксан — Эльбрус. По предварительным данным, автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 12 человек, среди которых было двое детей, сообщает RT.

В результате аварии пострадали шесть человек.  

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