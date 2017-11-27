Кадыров рассказал о покушениях на свою жизнь

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что его несколько раз пытались взорвать

О покушениях Кадыров сообщил во время интервью на телеканале «Россия 1».

«Точно не помню, но несколько раз взрывали, обстреливали — это нормально, такого серьезного ничего не было. И когда говорят, что они даже намеревались, то не по себе бывает. Как они посмели! Зная, что я с ними воюю, я знаю, что я уничтожаю и буду уничтожать», — сказал глава Чечни.

Как сообщали Юга.ру, в октябре 2016 года появилась информация, что в Чечне предотвратили покушение на Кадырова. Позже сообщения в СМИ об этом опровергли как сам Кадыров, так и его пресс-секретарь Альви Каримов.