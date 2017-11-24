В Махачкале 11 студентов отравились угарным газом

В Махачкале более десятка студентов Исламского университета госпитализированы с признаками отравления

Представитель республиканского минздрава Залина Муртазалиева рассказала, что у 11 студентов есть признаки отравления угарным газом. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние госпитализированных удовлетворительное, сообщает «Интерфакс».

Все пострадавшие находятся в республиканской клинической больнице.