В Махачкале 11 студентов отравились угарным газом

Дагестан

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

В Махачкале более десятка студентов Исламского университета госпитализированы с признаками отравления

Представитель республиканского минздрава Залина Муртазалиева рассказала, что у 11 студентов есть признаки отравления угарным газом. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние госпитализированных удовлетворительное, сообщает «Интерфакс».

Все пострадавшие находятся в республиканской клинической больнице.

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