В Махачкале 11 студентов отравились угарным газом
В Махачкале более десятка студентов Исламского университета госпитализированы с признаками отравления
Представитель республиканского минздрава Залина Муртазалиева рассказала, что у 11 студентов есть признаки отравления угарным газом. Им оказывается вся необходимая помощь, состояние госпитализированных удовлетворительное, сообщает «Интерфакс».
Все пострадавшие находятся в республиканской клинической больнице.
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