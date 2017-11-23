Пять человек погибли в ДТП в Дагестане

Четверо взрослых и ребенок погибли, еще три человека пострадали в ДТП в Буйнакском районе Дагестана

Авария произошла возле населенного пункта Эрпили. По данным минздрава республики, в результате погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще трое с травмами средней степени тяжести доставлены в Буйнакскую ЦГБ, передает РИА «Дагестан».

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что на трассе столкнулись микроавтобус и две легковые машины. При этом в МВД агентству сказали, что участниками аварии стали автомобили Lada Granta и Lexus.