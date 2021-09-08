Не 3, а целых 20. Кратко и доходчиво о том, какой бывает сексуальная ориентация и может ли она меняться (18+)

Юга.ру продолжают цикл публикаций о базовых социальных понятиях просвещенного общества. Первая публикация была посвящена понятию нормальности, вторая — полу и гендеру.

Екатерина Крылова детский психолог, сексотерапевт

На этот раз журналист Иолина Грибкова поговорила с психологом о том, что такое сексуальная ориентация, какой она бывает и в каком возрасте формируется, а также о том, существует ли с точки зрения науки норма сексуальной ориентации и какие-либо тесты, чтобы ее точно определить.

Новые ориентации регистрируют постоянно Что такое сексуальная ориентация? Сколько ее видов?

— Это сексуальное или романтическое влечение к партнеру. Сейчас специалисты насчитывают около 20 разновидностей сексуальной ориентации, но этот список с каждым годом пополняется. Самая распространенная — гетеросексуальность, когда привлекает человек противоположного пола. Также есть гомосексуальность — влечение к человеку того же пола, бисексуальность — обоих полов.

Перечисленные вами три ориентации широко известны. А какие остальные 17? — Перечислю некоторые. Например, существует андросексуальность — людей с этим типом ориентации привлекают мужественные черты, при этом их обладателем может быть как мужчина, так и женщина. Противоположное явление, когда привлекают женские черты, называется гиносексуальностью. Те, кто не испытывает полового влечения в принципе, называются асексуалами. Литосексуальность — влечение без желания взаимности. Такие люди теряют интерес к объекту вожделения, едва только объект проявляет ответную симпатию. Есть такой тип людей, как демисексуалы. Они не могут испытывать влечение и возбуждение, не сформировав устойчивой эмоциональной привязанности. Только после этого они могут проявлять любовные, романтические или сексуальные интересы. Сапиосексуальность — это когда возбуждает или притягивает в первую очередь интеллект человека, все остальное важно в гораздо меньшей мере. Объектумсексуальность — влечение к неодушевленному предмету, зафиксированы и такие случаи.

Можно ли говорить о нормальной и ненормальной сексуальной ориентации? — Применительно к сексуальности специалисты не рекомендуют использовать понятие «норма». Потому что сексуальность для каждого своя. До 1990-х гомосексуальных людей считали больными. Но в медицине подразумевается, что болезнь должна обладать рядом характерных симптомов. Гомосексуальность их не имеет, поэтому с точки зрения медицины считаться отклонением не может. Как минимум, сразу возникает вопрос — отклонением от какой именно нормы?

В утвержденной в мае 1990 года Всемирной организацией здравоохранения МКБ-10 (Международной классификацией болезней) гетеросексуальность, бисексуальность и гомосексуальность приравнены друг к другу. В России органы и учреждения здравоохранения осуществили переход на МКБ-10 в 1999 году.

Что сильнее всего влияет на ориентацию — неизвестно Как и в каком возрасте формируется ориентация? Она врожденная? — Сексуальное поведение у детей начинает проявляться в начальных классах школы, иногда в детском саду — у кого-то раньше, у кого-то позже, всё индивидуально. При этом в среднем до 10–12 лет дети остаются асексуальными — то есть проявления сексуальности у них присутствуют (к примеру, они познают себя и других в игровой форме «покажи-посмотри-потрогай»), но реального полового влечения не испытывают. В период полового созревания дальнейшее познание себя и других достигает пика, начинаются эксперименты. Мальчикам и девочкам бывает интересно исследовать в том числе представителей своего пола — но считать это признаком гомосексуальности будет неверно и преждевременно. Есть теория, что ориентация формируется в утробе матери. Что на нее может повлиять, скажем, то, принимала ли женщина гормональные препараты перед зачатием или в период беременности, какое у нее было психоэмоциональное состояние. Исследователи находили генетические маркеры гомосексуальной ориентации в хромосомах, которые действительно передавались по наследству. Но их процент ничтожно мал. На 100% точных данных о формировании ориентации не даст ни один специалист. Сексуальная ориентация до сих пор предмет активных исследований и споров ученых.

Секс и ориентация — не одно и то же Как человек может проверить, какая у него на самом деле ориентация? — Тут следует говорить об истинной ориентации, потому что многие путают ее с сексуальной практикой. Секс и ориентация — это разные вещи. При помощи первого вовсе не обязательно подтверждать второе. Некоторые считают, что если у человека не было интимного опыта, это значит, что он по умолчанию гетеросексуален. Это неверно. Как неверно и убеждение в том, что если, допустим, мужчина переспал с представителем своего пола, то это автоматически делает его гомосексуалом. Секс зачастую — это просто поиск новых ощущений. Человеку, в принципе, не обязательно вступать в интимную связь, чтобы определить свою ориентацию. Тут нужно прислушиваться к себе и понять — с кем хочется построить отношения, к кому могут появиться любовные чувства. А какого-либо достоверного теста для определения ориентации науке не известно.

Возможно ли навязывание сексуальной ориентации, о котором сейчас говорят повсеместно? — Нет. В подростковом возрасте есть место максимум подражанию внешности и манерам. Повторюсь: даже сам по себе факт полового акта с представителем своего пола не делает человека гомосексуалом или бисексуалом. Зато специалистам известны случаи, когда ориентацию «навязывают» нездоровые внутрисемейные отношения. Например, когда ребенок растет и видит, что родители постоянно ругаются, совершают физическое и психологическое насилие. Ребенку становится страшно, он понимает, что отношения между людьми разного пола не могут быть конструктивными, ресурсными. И думает, что их, возможно, проще будет построить с человеком своего пола. Тогда со временем его сексуальные наклонности могут измениться. Таких примеров немного, но они имеют место быть.

Есть ли опасные для психики последствия, если долго подавлять свои латентные склонности? — Безусловно, да. Такие люди страдают от угнетения волевой сферы. Практика показывает, что они становятся холодными по отношению к другим, стараются отделиться от общения с социумом. Чаще всего подавление происходит, когда человек начинает себя убеждать: «Я не такой, как мне кажется, быть таким — ненормально, я не могу быть ненормальным, это временное помутнение». Еще бывают случаи, когда кто-то не хочет проявлять себя, чтобы не расстраивать и не разочаровывать родственников и друзей. Но как только человек принимает себя, психика довольно быстро приходит в норму. Не стоит бояться своих желаний и склонностей.

Если человек уверен в своей ориентации, но однажды испытывает сексуальное влечение к партнеру/ке не того пола, что прежде, значит ли это, что у человека изменилась ориентация? — Как я говорила ранее, это ничего не значит. Геи могут спать с женщинами для разнообразия. От этого они не становятся бисексуальными. Но если это влечение не только половое, но также романтическое и любовное, то, возможно, ориентация изменилась. Ориентация вполне может меняться в течение жизни, и в этом нет ничего ненормального и тем более страшного. Вообще, сейчас люди более открыты к экспериментам. И это зачастую идет им на пользу.

Люди негетеросексуальной ориентации были во все времена Зачем эволюционно нужны люди с ориентацией, отличной от «гетеро»? — На этот счет нет единого мнения. Одни специалисты считают, что таким образом идет борьба с перенаселением планеты. Кто-то сравнивает с заботой о других детях в животном мире — там встречаются гомосексуальные особи, которые заботятся о чужом потомстве, которое по тем или иным причинам осталось без родителей.

Есть мнение, что в наши дни негетеросексуальных людей стало больше. Так ли это? — Люди негетеросексуальной ориентации были во все времена. Просто об этом не говорили, потому что общество считало болезнью. Может показаться, что стало больше, потому что многие совершают каминг-аут, но по факту это едва ли так.

Как в речи правильно обозначать людей разной ориентации? — Абсолютно точно я не рекомендую говорить, что у человека нетрадиционная ориентация. Это неправильно и некорректно, поскольку подразумевается, что с индивидом что-то не так, что есть какая-то «правильная» ориентация, а это противоречит современным научным данным. Также не стоит говорить «гомосексуалист», потому что с этим термином связаны негативные ассоциации с тех времен, когда это называли болезнью. Правильно будет сказать «гомосексуал», «гей», «лесбиянка». В любом случае нужно быть тактичным, а в случае сомнений — уточнить у человека, какой термин лучше использовать.

Сейчас некоторые специалисты считают, что корректнее говорить не «ориентация», а «сексуальная идентичность». Правильно ли это? — Существенной разницы нет. Я склоняюсь к тому, что сексуальная идентичность — это когда ты в процессе того, чтобы идентифицировать себя. Когда ты узнаешь и познаешь.

Послесловие Завершит серию публикаций исследование ксенофобии — процессов, в ходе которых представление о «других» становится основой для нетерпимости. Находить материалы цикла по мере их публикации можно по тегу «базовые понятия».