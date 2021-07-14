Царь, царевна, агендер, томбой — кто ты будешь такой? Поговорим о гендерной идентичности

Юга.ру продолжают цикл публикаций о базовых социальных понятиях современного просвещенного общества. Первая публикация была посвящена понятию нормальности. На сей раз Иолина Грибкова поговорила со специалистами о том, чем различаются пол и гендер, как на них влияет наличие того или иного набора гениталий и что делать тем, кто ощущает себя в собственном теле, как в гостях. Сексолог: полов существует два, гендеров — десятки

Злата Елистратова дипломированный практикующий психолог-сексолог, травматерапевт

Пол и гендер — это одно и то же или разные вещи? — Разные. Пол — биологическое понятие, его определяют при рождении по первичным признакам. Пола существует ровно два — мужской и женский. В очень редких случаях рождаются люди с признаками обоих полов — так называемые гермафродиты. У них может быть развитие фигуры по бисексуальному типу, то есть наличие и мужских, и женских половых признаков, притом как первичных, так и вторичных. Правда, набор хромосом у таких людей зачастую женский. Гендер — понятие социальное. Это внутреннее ощущение своей половой принадлежности или идентичности. И гендер может быть абсолютно разным.

Получается, гендерная идентичность — это то, кем себя человек внутренне ощущает? — Да. Если биологическая женщина ощущает себя женщиной — это цисгендерный человек. Мужчина, ощущающий себя мужчиной — тоже цисгендер. Иногда гендерная идентичность и биологический пол могут не совпадать. Люди с несовпадением, те, которые идентифицируют себя с полом, противоположным официально зарегистрированному, — именуются трансгендерными. У некоторых идентичность выходит за рамки бинарной системы. Небинарных гендеров (раньше использовался термин «гендерквир») известно множество — это любые люди, которые находятся вне общепринятой системы и не считают себя однозначно ни мужчинами, ни женщинами. Например, есть агендеры: у них нет четкого оформленного понимания собственного гендера, они считают, что он у них отсутствует, и вообще отрицают какую-либо гендерную идентичность.

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К небинарным людям относятся андрогины, которые могут выглядеть и ощущать себя на грани между мужчиной и женщиной. Есть бигендерные персоны, которые ощущают себя то мужчиной, то женщиной в зависимости от ситуации, или одновременно и тем и другим. Также существуют гендер-флюиды. Это неустойчивая идентичность, которая изменяется со временем сама по себе, в зависимости от психологического состояния или отношений с другими людьми. Разница между бигендером и флюидом в том, что второй не может определиться, к какому гендеру он принадлежит, поскольку предпочитает многие. В психологии границы нормы очень широкие, и списки постоянно расширяются и пополняются. Сейчас Tinder предлагает более 50 вариантов, Facebook — более 70. В любом случае, однозначно можно сказать, что такое явление не считается заболеванием, расстройством личности или извращением. Люди, которые не причисляют себя ни к «он», ни к «она», по-английски просят называть их they/them. Есть ли подходящий аналог в русском языке? — Можно использовать дословный перевод — «они/их». Но лучше прямо спросите, какой вариант для этого небинарного человека предпочтительнее.

Может ли гендер быть навязанным, можно ли заставить человека почувствовать себя «другим», повлиять извне на его гендерную самоидентификацию? — У людей, которые не имеют проблем с самоидентификацией, раннее детское развитие строится на интроектах. Это означает, что без критической оценки (потому что у малыша она еще не успела сформироваться) человек усваивает картину мира согласно тому, что ему говорят ближайшие значимые люди. Поэтому с какой-то стороны можно повлиять даже на гендерную идентичность. Если с детства мальчика воспитывать как девочку, то у него может сформироваться самоощущение женского гендера. Но с другой стороны, может быть и наоборот. Многие трансгендерные люди рассказывают, что они с самых малых лет начали ощущать себя не в своем теле, хотя их воспитывали в абсолютном соответствии с биологическим полом.

К тому же следует помнить, что даже биологический пол не всегда можно установить однозначно. Несколько лет назад стал известен случай одного юноши, который ощущал себя мужчиной и имел все соответствующие половые признаки. И вдруг он сильно заболел, провели медицинское обследование — и выяснилось, что по набору хромосом он представляет собой биологическую женщину! А после узи у него нашли полный набор внутренних женских половых органов. Тогда он решил, что раз природа дала ему возможность выносить и родить ребенка, он сделает это. И в итоге даже каким-то способом забеременел.

Хирургическая коррекция пола может привести к смене гендера? — Очень известная история произошла в 1960-70-х с американскими близнецами Раймерами. У одного из них, Брюса, в раннем детстве произошла травма гениталий, и профессор Джон Мани предложил сделать ребенку принудительную коррекцию пола и далее воспитывать как девочку. Врач был убежден, что гендерную идентичность можно сформировать и изменить. Родители пошли на этот эксперимент. «Дочь», которая стала Брендой, с возрастом всё сильнее ощущала несоответствие и страдала. Во взрослом возрасте она узнала, что биологически является мужчиной — и испытала значительное облегчение, потому что думала, что сходит с ума. Человек снова стал вести образ жизни, соответствующий мужчине, смог достаточно успешно жениться и усыновить детей. А методы доктора Мани медицинское сообщество признало садистскими и осудило. В этой ситуации мы видим, что коррекция пола не вызвала смену гендера. Связаны ли как-либо гендер и сексуальная ориентация? — Прямой связи нет, потому что люди абсолютно любого гендера могут иметь абсолютно любую сексуальную ориентацию. К примеру, биологический мужчина может ощущать себя лесбиянкой — его тянет к женщинам, но при этом он ощущает себя с ними не как мужчина, а как другая женщина — может, своего рода «пацанка-томбой». И подобных вариаций может быть бесчисленное множество.

Как это понимать окружающим и как к этому относиться? — Если вы считаете себя культурной личностью, то относитесь с уважением. Потому что это важно для человека, для его понимания собственного «я». Ведь самоидентификация формирует структуру личности, делает ее цельной. Еще это важно человеку для осознания себя как части общества. Мы все — существа социальные, в нашей лимбической системе глубоко в психике заложено, что нужно держаться вместе. Первые люди потому и выжили, что стали сбиваться в стаи, поодиночке это сделать было бы сложно. Эта глубинная установка до сих пор есть у всех людей. Поэтому осознавать себя частью социума, пускай даже небольших групп общества, включая меньшинства, очень важно.

Людей с проблемами гендерной самоидентификации нужно поддерживать, ведь им и так сложно ощущать себя оторванными от общества. Не понимать, к какой части ты принадлежишь, — большой стресс. Если человек не может осознать, кто он, то чувствует себя изгоем до тех пор, пока не разберется в себе. Человек пытается примкнуть куда-то, чтобы чувствовать себя в безопасности. Поэтому объединения и организации меньшинств очень важны. В них люди ощущают защищенность, понимают, что могут достойно жить, что они ценны и не просто так появились на свет. Что делать человеку, если он жил себе жил — и вдруг начал подозревать, что все эти годы просто мучился из-за того, что в глубине души является трансгендером, или, скажем, агендером? — Обратиться к психологу, конечно. При этом в процессе психологической работы вполне может открыться, что внутреннее напряжение связано вовсе не с гендерной идентичностью. Социолог: Трансгендерные и небинарные люди — это норма

Дарья Александрова социолог, окончила МГУ имени М.В. Ломоносова

Каких людей можно называть «нормальными»? — С точки зрения биологии нормальный человек — это тот, кто успешно выполняет все свои базовые функции: пьёт, ест, выводит продукты жизнедеятельности. В плане психологического поведения нормальный тот, кто ни на кого не нападает и не представляет опасность для самого себя. Если же брать социологию, то нормальным будет считаться тот человек, который не нарушает общепринятые устои: работает, приносит какую-то пользу, имеет семейные отношения и друзей. Если ты прошел социализацию, значит ты нормальный. Но вот парадокс: с точки зрения статистики таких людей меньшинство, поэтому статистически нормальными их называть уже неверно.