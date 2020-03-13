Два века торговли. Как технологии заменили краснодарцам ярмарки

Партнерский Краснодарский край

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Когда-то Краснодару хватало четырех крупных ярмарок в год и трех рынков. Сейчас город — в числе лидеров по количеству торговых площадей (на 1000 жителей) и по объемам покупок в интернете. Юга.ру решили вспомнить, как развивалась торговля все эти 200 лет.

Торговым курсом

В 1793 году на земле, подаренной императрицей Екатериной II, казаки основали крепость Екатеринодар. Чтобы привлечь в город людей «с промышленной целью и для обмена всякого рода изделий», Казачье правление учредило четыре ярмарки: Благовещенскую (25 марта), Троицкую (в июле, на Троицу), Преображенскую (6 августа) и Покровскую (1 октября).

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Уже с 1794 года ярмарки проводились ежегодно — в город со своими товарами стали съезжаться не только казаки, но и купцы из центральных губерний. Они ехали сюда за выгодным скотом, циновками, овчиной.

Виталий Бондарь

Виталий Бондарь

историк

«В те времена повседневная торговля велась на меновых дворах. Кубань была пограничной областью, поэтому торговали в основном с горцами. Больше всего их интересовала соль, которая вдоволь водилась у казаков благодаря азовским промыслам. Казаки же в свою очередь покупали у «соседей» древесину и продукты питания. В годы Кавказской войны [1817–1864 гг.] вести торговые дела дозволялось даже с немирными горцами — они могли сложить оружие, спокойно поторговать, а потом продолжить воевать. На тех же меновых дворах на какие-то товары можно было обменять даже пленных и убитых», — рассказывает Виталий Бондарь, историк, сотрудник Южного филиала Института наследия.

Первый екатеринодарский рынок располагался в районе нынешнего ЗСК, там же устраивались большие ярмарки. Затем рынок перебрался в район современного сквера им. Г. К. Жукова, а позже — на территорию, где сейчас находится современный сквер Дружбы (тот, что со слоном). Довольно долго городскому рынку удавалось справляться с объемами торговли, однако Екатеринодар рос, и ему потребовались новые торговые площади. На месте нынешнего Кооперативного рынка открыли второй базар и назвали его Новым. А прежний — Старым, чтобы не путаться.

Но двух рынков оказалось на первое время многовато, и разразилась война за покупателя. Старый базар добился права торговать всем подряд. Новый же отныне мог продавать только сено, солому и скот. Распри и дележ покупателей закончились открытием за чертой города третьего базара — Скотского, или Загородного. Туда и перенесли продажу сена. А базар очень скоро стали звать Сенным, каким его знают и сейчас.

«Торги начинались поднятием над площадью флага и завершались с его спуском. На прилегающих территориях открывались постоялые дворы, где купцы могли остановиться на время торговли. Многие торговцы приезжали на рынки и ярмарки Екатеринодара вместе с семьями — людей посмотреть да себя показать. Тогда это было популярным времяпрепровождением», — добавляет историк.

У — универсальность

К середине прошлого века универсальные магазины стали возводить не только в Москве и Ленинграде, но и в провинциальных городках, — чтобы каждый советский человек мог купить все важное и нужное. За этим самым важным и нужным обычно выстраивались очереди — люди могли всю ночь стоять у магазина, чтобы утром успеть заполучить дефицитный товар (привет стоящим в 2020-м за смартфонами, кроссовками и бургерами!).

Универмаг «Центральный», 1957 год

Универмаг «Центральный», 1957 год

Краснодарский ЦУМ

Первый в Краснодаре универмаг открыли в 1953 году в самом центре — на пересечении улиц Красной и Гоголя. Назвали его «Центральный», как же иначе. Здание, выстроенное в лучших традициях сталинского ампира, полюбилось горожанам, и не только за внешний вид, но и за «содержание». По воспоминаниям старожилов, здесь можно было купить одежду, обувь, галантерею, парфюмерию, в том числе импортную. Среди особо желанных — польские костюмы, китайские полотенца, югославская обувь.

В начале 2000-х торговля в универмаге была все еще достаточно оживленной, хотя и своеобразной — множество пестрых прилавков с товарами не первой необходимости и скучающими тетушками-продавцами. Покупатели быстро переключались на огромные сверкающие торгово-развлекательные центры, которыми начал обзаводиться Краснодар. А ЦУМ закрылся на реконструкцию.

Уже несколько лет здание закрыто и обнесено забором, но в 2019 году его фасад полностью отремонтировали, сохранив элементы богатого декора. Предположительно, здесь будет торгово-офисный центр, дата его открытия пока неизвестна.

Универмаг «Краснодар», 1971 год

Универмаг «Краснодар», 1971 год

Универмаг «Краснодар»

В 1967 году модных мест в Краснодаре стало на одно больше — открылся универмаг «Краснодар», который был призван задавать высокий стандарт обслуживания покупателей. Сюда приходили за дефицитными товарами и городскими сплетнями. На площади перед универмагом собиралась молодежь, здесь назначали встречи и свидания.

Воскресным утром 4 апреля 1982 года многие краснодарцы планировали заглянуть в универмаг. Одним надо было купить подарки, другим — присмотреть новое платье, третьим — просто поглазеть на витрины. Но «Краснодар» открыться не смог — ночью в здании произошел пожар.

Точную причину возгорания так и не установили (или не озвучили общественности), но в популярных среди горожан байках фигурировал мужчина с обувной коробкой с бомбой. Будто бы была «женщина, которая своими глазами видела, как он оставил на стеллажах коробку, а к утру магазин сгорел».

Пожар нанес серьезный урон зданию, и ремонт «Горелого» (так в народе стали называть пострадавший магазин) затянулся на два года. После открытия универмаг продолжил как ни в чем не бывало предлагать краснодарцам одежду, обувь, сувениры — с типичными для всей страны и того времени очередями.

Мало кто знает, но в универмаге есть даже «зачатки» эскалаторов — судя по внешнему виду, их забросили на этапе установки. Не видели? Значит, есть повод заглянуть в магазин!

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Интерес к «Краснодару» угас давно — с приходом в город новых форматов торговли. Сейчас сюда заходят разве что из любопытства, желания на мгновение перенестись в советскую эпоху или по сугубо личным причинам — часы в ремонт сдать, например. Обычно прохожим хватает электронного табло на фасаде, которое показывает время и температуру воздуха. Возможно, когда-нибудь и здесь проведут реконструкцию.

Вещевой рынок

В наследство от перестройки современному Краснодару достался огромный и, кажется, живущий по своим правилам Вишняковский рынок. Рынок возник около 30 лет назад на месте, где планировали построить автовокзал, но появились челноки с турецким товаром. Павильон за павильоном — толчок разросся до многонационального лабиринта узких улочек в «богатых» и «бедных» кварталах.

Каждый поход на «Вишняки» был в определенном смысле испытанием на прочность. Лавировать между гружеными тележками, клетчатыми баулами, толпами покупателей, ловкими карманниками, назойливыми продавцами и при этом находить искомое умел не каждый, но универмагов на всех не хватало.

Несмотря ни на что, рынок пережил пожары, наводнение и даже решение о переносе в пригород. Продолжает жить и даже как будто растет, но только вверх — вширь уже давно некуда. Нашел своего покупателя, умудряется чем-то его удерживать, и в скором времени ситуация вряд ли сильно изменится.

Гуляй, покупай

Началом эпохи торгово-развлекательных центров в Краснодаре можно считать открытие в 2002 году первой очереди развлекательного центра «Семь звезд» (сейчас — «СБС Мегамолл»). Вслед за ним новые крупные ТРЦ в самых разных частях города стали появляться ежегодно. В 2012-м заработал совершенно космический OZ МОЛЛ, и только после него бум гигантских комплексов завершился — пришел черед компактных ТРЦ в формате «у дома». Сейчас в городе насчитывается 24 торговых и торгово-развлекательных центра.

Всего за десять лет жизнь в городе перестала быть прежней. Отныне совершать покупки, встречаться с друзьями, смотреть кино, играть в боулинг, кататься на коньках, ходить в ресторан возможно под одной крышей. У горожан появился новый вид досуга: одни по вечерам после работы спешат в торгово-развлекательные центры, чтобы отдохнуть и встретиться с друзьями, другие вместе с семьями приезжают в выходные. Фраза «пройтись по магазинам» перестала пугать масштабами — магазины удобно сосредоточились на небольших площадях.

В 2012 году Краснодар с большим отрывом возглавил рейтинг российских городов по обеспеченности торговыми площадями и потом еще не раз взбирался на этот олимп.

По данным краснодарского управления торговли и бытового обслуживания населения, в 2018 году обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. горожан составляла более 1362 кв. метров, что превышает средний уровень по краю почти в два раза и опережает аналогичные показатели других регионов юга России. Сейчас в Краснодаре сосредоточено более 40% всего розничного товарооборота Кубани.

«Благодаря» экономическому кризису, а также перенасыщению торговыми площадями темпы открытия всевозможных ТРЦ ощутимо снизились. Еще одним фактором стало активное развитие интернет-торговли и закономерное появление крупных маркетплейсов [платформ электронной коммерции].

Весь мир в одной корзине

Очередной гигантский скачок торговля совершила с распространением стабильного высокоскоростного интернета — появился выбор, ограниченный только фантазией и законом. Количество онлайн-покупателей увеличивается вместе с ростом аудитории интернета — все больше пользователей предпочитают делать покупки «в один клик и не выходя из дома». Этому также способствует появление и развитие крупных торговых интернет-площадок — как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Основной объем трансграничной торговли приходится на Китай, и львиная его доля принадлежит AliExpress Россия: по оценкам компании, объем внутренней онлайн-торговли в России составляет 1,8 трлн рублей, и на трансграничные продажи приходится 350 млрд рублей. На сегодняшний день крупнейший в мире виртуальный маркет, который продает товары китайских производителей без посредников, насчитывает более 24 млн покупателей из России в месяц. Краснодар замыкает тройку городов по наибольшему количеству заказов, опережают его только Москва и Санкт-Петербург.

Чем удобнее покупателю совершать покупки, тем чаще он их делает, поэтому логистика — важный аспект интернет-торговли. За последний год AliExpress Россия более чем в три раза увеличил количество точек выдачи заказов и стал одним из лидеров среди онлайн-игроков по этому показателю — сейчас у площадки более 13 тыс. точек почти в 3,5 тыс. населенных пунктов России.

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Современные горожане предпочитают экономить время и силы на несрочных покупках, делая выбор в пользу интернет-магазинов с их возможностью рассмотреть товар со всех сторон, задать уточняющие вопросы продавцу и получить отзывы десятков и сотен покупателей. В месяц краснодарцы делают на сайте AliExpress Россия более 900 тыс. поисковых запросов. Самые популярные из них — «xiaomi», «наушники», «телефон», «ssd», «серьги», «телевизор», «часы мужские», «планшет», «микрофон», «ноутбук».

Многие покупатели интернет-площадки отмечают, что онлайн-шоппинг нравится им прежде всего тем, что в любое удобное время можно получить доступ ко всему разнообразию товаров.

Ольга Рыцарева

Ольга Рыцарева

автор игрушек ручной работы

«Все, что мне нужно для творчества, я нашла на AliExpress Россия. Удобно, что у одного продавца можно собрать минимум половину необходимого. Есть и достаточно уникальные вещи, которых я в России вообще не видела в продаже. Для меня огромный плюс еще и в том, что я не трачу время на поездки по магазинам в поисках нужного товара: открыла приложение, выбрала то, что нравится, заказала и потом забрала заказ на почте. При этом получается экономить не только время, но и деньги», — рассказывает Ольга Рыцарева, автор игрушек ручной работы.

Вместе с распространением высокоскоростного интернета развивается и электронная торговля. Она предлагает все больше возможностей покупателю, который предпочитает экономить на онлайн-покупках не только деньги, но и самый драгоценный ресурс — время.

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