Два века торговли. Как технологии заменили краснодарцам ярмарки

Когда-то Краснодару хватало четырех крупных ярмарок в год и трех рынков. Сейчас город — в числе лидеров по количеству торговых площадей (на 1000 жителей) и по объемам покупок в интернете. Юга.ру решили вспомнить, как развивалась торговля все эти 200 лет.

Торговым курсом В 1793 году на земле, подаренной императрицей Екатериной II, казаки основали крепость Екатеринодар. Чтобы привлечь в город людей «с промышленной целью и для обмена всякого рода изделий», Казачье правление учредило четыре ярмарки: Благовещенскую (25 марта), Троицкую (в июле, на Троицу), Преображенскую (6 августа) и Покровскую (1 октября).

Уже с 1794 года ярмарки проводились ежегодно — в город со своими товарами стали съезжаться не только казаки, но и купцы из центральных губерний. Они ехали сюда за выгодным скотом, циновками, овчиной.

Виталий Бондарь историк

«В те времена повседневная торговля велась на меновых дворах. Кубань была пограничной областью, поэтому торговали в основном с горцами. Больше всего их интересовала соль, которая вдоволь водилась у казаков благодаря азовским промыслам. Казаки же в свою очередь покупали у «соседей» древесину и продукты питания. В годы Кавказской войны [1817–1864 гг.] вести торговые дела дозволялось даже с немирными горцами — они могли сложить оружие, спокойно поторговать, а потом продолжить воевать. На тех же меновых дворах на какие-то товары можно было обменять даже пленных и убитых», — рассказывает Виталий Бондарь, историк, сотрудник Южного филиала Института наследия.

Первый екатеринодарский рынок располагался в районе нынешнего ЗСК, там же устраивались большие ярмарки. Затем рынок перебрался в район современного сквера им. Г. К. Жукова, а позже — на территорию, где сейчас находится современный сквер Дружбы (тот, что со слоном). Довольно долго городскому рынку удавалось справляться с объемами торговли, однако Екатеринодар рос, и ему потребовались новые торговые площади. На месте нынешнего Кооперативного рынка открыли второй базар и назвали его Новым. А прежний — Старым, чтобы не путаться.

Но двух рынков оказалось на первое время многовато, и разразилась война за покупателя. Старый базар добился права торговать всем подряд. Новый же отныне мог продавать только сено, солому и скот. Распри и дележ покупателей закончились открытием за чертой города третьего базара — Скотского, или Загородного. Туда и перенесли продажу сена. А базар очень скоро стали звать Сенным, каким его знают и сейчас.

«Торги начинались поднятием над площадью флага и завершались с его спуском. На прилегающих территориях открывались постоялые дворы, где купцы могли остановиться на время торговли. Многие торговцы приезжали на рынки и ярмарки Екатеринодара вместе с семьями — людей посмотреть да себя показать. Тогда это было популярным времяпрепровождением», — добавляет историк.

У — универсальность К середине прошлого века универсальные магазины стали возводить не только в Москве и Ленинграде, но и в провинциальных городках, — чтобы каждый советский человек мог купить все важное и нужное. За этим самым важным и нужным обычно выстраивались очереди — люди могли всю ночь стоять у магазина, чтобы утром успеть заполучить дефицитный товар (привет стоящим в 2020-м за смартфонами, кроссовками и бургерами!).

Краснодарский ЦУМ Первый в Краснодаре универмаг открыли в 1953 году в самом центре — на пересечении улиц Красной и Гоголя. Назвали его «Центральный», как же иначе. Здание, выстроенное в лучших традициях сталинского ампира, полюбилось горожанам, и не только за внешний вид, но и за «содержание». По воспоминаниям старожилов, здесь можно было купить одежду, обувь, галантерею, парфюмерию, в том числе импортную. Среди особо желанных — польские костюмы, китайские полотенца, югославская обувь.

В начале 2000-х торговля в универмаге была все еще достаточно оживленной, хотя и своеобразной — множество пестрых прилавков с товарами не первой необходимости и скучающими тетушками-продавцами. Покупатели быстро переключались на огромные сверкающие торгово-развлекательные центры, которыми начал обзаводиться Краснодар. А ЦУМ закрылся на реконструкцию.

Уже несколько лет здание закрыто и обнесено забором, но в 2019 году его фасад полностью отремонтировали, сохранив элементы богатого декора. Предположительно, здесь будет торгово-офисный центр, дата его открытия пока неизвестна.

Универмаг «Краснодар» В 1967 году модных мест в Краснодаре стало на одно больше — открылся универмаг «Краснодар», который был призван задавать высокий стандарт обслуживания покупателей. Сюда приходили за дефицитными товарами и городскими сплетнями. На площади перед универмагом собиралась молодежь, здесь назначали встречи и свидания.

Воскресным утром 4 апреля 1982 года многие краснодарцы планировали заглянуть в универмаг. Одним надо было купить подарки, другим — присмотреть новое платье, третьим — просто поглазеть на витрины. Но «Краснодар» открыться не смог — ночью в здании произошел пожар. Точную причину возгорания так и не установили (или не озвучили общественности), но в популярных среди горожан байках фигурировал мужчина с обувной коробкой с бомбой. Будто бы была «женщина, которая своими глазами видела, как он оставил на стеллажах коробку, а к утру магазин сгорел».

Пожар нанес серьезный урон зданию, и ремонт «Горелого» (так в народе стали называть пострадавший магазин) затянулся на два года. После открытия универмаг продолжил как ни в чем не бывало предлагать краснодарцам одежду, обувь, сувениры — с типичными для всей страны и того времени очередями.

Мало кто знает, но в универмаге есть даже «зачатки» эскалаторов — судя по внешнему виду, их забросили на этапе установки. Не видели? Значит, есть повод заглянуть в магазин!

Интерес к «Краснодару» угас давно — с приходом в город новых форматов торговли. Сейчас сюда заходят разве что из любопытства, желания на мгновение перенестись в советскую эпоху или по сугубо личным причинам — часы в ремонт сдать, например. Обычно прохожим хватает электронного табло на фасаде, которое показывает время и температуру воздуха. Возможно, когда-нибудь и здесь проведут реконструкцию.

Вещевой рынок В наследство от перестройки современному Краснодару достался огромный и, кажется, живущий по своим правилам Вишняковский рынок. Рынок возник около 30 лет назад на месте, где планировали построить автовокзал, но появились челноки с турецким товаром. Павильон за павильоном — толчок разросся до многонационального лабиринта узких улочек в «богатых» и «бедных» кварталах.

Каждый поход на «Вишняки» был в определенном смысле испытанием на прочность. Лавировать между гружеными тележками, клетчатыми баулами, толпами покупателей, ловкими карманниками, назойливыми продавцами и при этом находить искомое умел не каждый, но универмагов на всех не хватало.

Несмотря ни на что, рынок пережил пожары, наводнение и даже решение о переносе в пригород. Продолжает жить и даже как будто растет, но только вверх — вширь уже давно некуда. Нашел своего покупателя, умудряется чем-то его удерживать, и в скором времени ситуация вряд ли сильно изменится.

Гуляй, покупай Началом эпохи торгово-развлекательных центров в Краснодаре можно считать открытие в 2002 году первой очереди развлекательного центра «Семь звезд» (сейчас — «СБС Мегамолл»). Вслед за ним новые крупные ТРЦ в самых разных частях города стали появляться ежегодно. В 2012-м заработал совершенно космический OZ МОЛЛ, и только после него бум гигантских комплексов завершился — пришел черед компактных ТРЦ в формате «у дома». Сейчас в городе насчитывается 24 торговых и торгово-развлекательных центра.

Всего за десять лет жизнь в городе перестала быть прежней. Отныне совершать покупки, встречаться с друзьями, смотреть кино, играть в боулинг, кататься на коньках, ходить в ресторан возможно под одной крышей. У горожан появился новый вид досуга: одни по вечерам после работы спешат в торгово-развлекательные центры, чтобы отдохнуть и встретиться с друзьями, другие вместе с семьями приезжают в выходные. Фраза «пройтись по магазинам» перестала пугать масштабами — магазины удобно сосредоточились на небольших площадях.

В 2012 году Краснодар с большим отрывом возглавил рейтинг российских городов по обеспеченности торговыми площадями и потом еще не раз взбирался на этот олимп.

По данным краснодарского управления торговли и бытового обслуживания населения, в 2018 году обеспеченность торговыми площадями на 1 тыс. горожан составляла более 1362 кв. метров, что превышает средний уровень по краю почти в два раза и опережает аналогичные показатели других регионов юга России. Сейчас в Краснодаре сосредоточено более 40% всего розничного товарооборота Кубани. «Благодаря» экономическому кризису, а также перенасыщению торговыми площадями темпы открытия всевозможных ТРЦ ощутимо снизились. Еще одним фактором стало активное развитие интернет-торговли и закономерное появление крупных маркетплейсов [платформ электронной коммерции].

Весь мир в одной корзине Очередной гигантский скачок торговля совершила с распространением стабильного высокоскоростного интернета — появился выбор, ограниченный только фантазией и законом. Количество онлайн-покупателей увеличивается вместе с ростом аудитории интернета — все больше пользователей предпочитают делать покупки «в один клик и не выходя из дома». Этому также способствует появление и развитие крупных торговых интернет-площадок — как на внутреннем, так и на внешних рынках.

Основной объем трансграничной торговли приходится на Китай, и львиная его доля принадлежит AliExpress Россия: по оценкам компании, объем внутренней онлайн-торговли в России составляет 1,8 трлн рублей, и на трансграничные продажи приходится 350 млрд рублей. На сегодняшний день крупнейший в мире виртуальный маркет, который продает товары китайских производителей без посредников, насчитывает более 24 млн покупателей из России в месяц. Краснодар замыкает тройку городов по наибольшему количеству заказов, опережают его только Москва и Санкт-Петербург.

Чем удобнее покупателю совершать покупки, тем чаще он их делает, поэтому логистика — важный аспект интернет-торговли. За последний год AliExpress Россия более чем в три раза увеличил количество точек выдачи заказов и стал одним из лидеров среди онлайн-игроков по этому показателю — сейчас у площадки более 13 тыс. точек почти в 3,5 тыс. населенных пунктов России.

Современные горожане предпочитают экономить время и силы на несрочных покупках, делая выбор в пользу интернет-магазинов с их возможностью рассмотреть товар со всех сторон, задать уточняющие вопросы продавцу и получить отзывы десятков и сотен покупателей. В месяц краснодарцы делают на сайте AliExpress Россия более 900 тыс. поисковых запросов. Самые популярные из них — «xiaomi», «наушники», «телефон», «ssd», «серьги», «телевизор», «часы мужские», «планшет», «микрофон», «ноутбук».

Многие покупатели интернет-площадки отмечают, что онлайн-шоппинг нравится им прежде всего тем, что в любое удобное время можно получить доступ ко всему разнообразию товаров.

Ольга Рыцарева автор игрушек ручной работы

«Все, что мне нужно для творчества, я нашла на AliExpress Россия. Удобно, что у одного продавца можно собрать минимум половину необходимого. Есть и достаточно уникальные вещи, которых я в России вообще не видела в продаже. Для меня огромный плюс еще и в том, что я не трачу время на поездки по магазинам в поисках нужного товара: открыла приложение, выбрала то, что нравится, заказала и потом забрала заказ на почте. При этом получается экономить не только время, но и деньги», — рассказывает Ольга Рыцарева, автор игрушек ручной работы.