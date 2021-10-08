50-летний Арам Саакян в контакте со Всевышним с четырех лет и видит свою жизнь чередой испытаний в борьбе со злом. 2 октября медиум в мистическом одеянии зашел в кореновскую церковь Владимира Равноапостольного во время вечерней службы и указал на фреску с собакой, поедающей детей. По его мнению, эта роспись обличает приспешника дьявола в инициаторе постройки храма — бывшем генпрокуроре РФ Владимире Устинове. Чтобы разобраться в этой истории, нам понадобятся: благословение от патриархата;

благодарность от психбольницы;

респект Pussy Riot, фи — сюрреализму;

ненависть к судебной системе;

дорожный конус для бархатного колпака в багажнике такси;

альянс миротворцев во главе с Никасом Сафроновым. Но сначала заглянем в ее счастливый финал. Документация перформанса Саакяна стала частью выставки, которую ЦСИ «Типография» открывает 8 октября. Выставка называется «Как исчезнуть полностью и никогда не быть найденной» и посвящена противоречию между самовосприятием и паспортным описанием личности. Художники и художницы из Европы, США и РФ покажут свои версии реальности из личных и локальных мифологий и своеобразных взглядов на мир.

Несколько скрытых подробностей о выставке: Например, работа Дэвида Хорвица — об исчезновении в буквальном смысле: в 2012-м его разочаровал подход кураторов очередной выставки, и он решил исчезнуть не только из города, но и из соцсетей на месяц экспозиции. В ее последний день он связался с кураторами и рассказал им о своей работе. Еще радикальнее исчезновение (точнее — отсутствие) показывает Флоранс Юнг. Ее работа — это экран с короткометражкой, который находится за закрытой дверью с надписью: «Мы не можем показывать этот фильм, потому что не получили право на его воспроизведение от главного героя». Зрителю остается решить, то ли это критика авторского права, то ли борьба за приватность, то ли издевательский жест. Другой момент: двух кураторок выставки зовут одинаково — Екатерина Щербакова. Одна родилась в Новороссийске, живет и работает в Париже, другая — из Брянской области, сейчас — в Москве. Свои рассуждения о выставке они строят вокруг таких вопросов: — Можем ли мы действительно говорить о личности как о факте?

— Может, точнее говорить о человеке как о процессе текучих внутренних и социополитических фикций?

— Где заканчиваюсь я и где начинаешься ты?

Воспринимая нашего героя в этом контексте, можно сказать, что паспортный Арам Саакян закончился в четыре года, узрев первое знамение: «Сидя у печи, я увидел в двери человеческий силуэт с ужасным лицом. Это существо забрало со стола бобинный магнитофон». Ребенок побежал сказать о воре матери и сестрам. Те сильно удивились, поскольку это были первые слова маленького Арама за полтора года (притом что говорить он научился, по словам матери, довольно рано). А потом они обнаружили, что магнитофон стоит на обычном месте, а пальцы мальчика обожжены, причем он не помнит, чем и как. Следующий поворотный момент в жизни Саакяна случился в 24 года: ночью после работы в столярном цеху он увидел дьявола, чьи ноги доходили до потолка, а тело растянулось над всей комнатой. Дьявол хотел поймать Арама, но тот выкрикнул: «Иисус!», и тут же рядом появился ангел-ребенок в сильном свечении. Саакян выкрикнул: «Мама!», и ребенок сделал шаг к нему, после повторного выкрика — еще шаг. Крикнув третий раз, Саакян ударил рукой по стене — и видение исчезло. «Тогда я дал Господу слово, что любую информацию я буду доносить народу. Тогда я еще не знал, что буду рисовать и за год нарисую 24 эскиза о Судном дне по информации от Всевышнего. Мне надо было объяснять людям, что мы зависим от цивилизации, а ею дьявол руководит».

Ощущая ответственность медиума, Саакян стремился привлекать к своим работам внимание журналистов, «которые всегда с президентом ходят». Он рассказывает, как выставлялся в Народном музее Армении [неясно, о каком музее речь — Юга.ру], после чего давал интервью о своих апокалиптических пророчествах, но его слова «не пустили в эфир». С той же целью — сообщать о Судном дне — Саакян участвовал в международной выставке «Миротворцы» в 2009 году: «В жюри был Никас Сафронов, а руководил выставкой его друг Юрий Сафронов, и они оклеветали меня в своем журнале, назвав мои картины сюрреализмом». Упоминаемая публикация в № 1 издания Peacemaker — единственное в сети упоминание Саакяна как художника. Саакян говорит, что в 2011 году посетил храм Христа Спасителя во время службы патриарха Кирилла, на которой был и президент Медведев. «Я хотел донести информацию до Владыки, но сотрудники ФСБ увезли меня в отделение у метро «Спортивная». Они вызвали психиатра, но он сказал отпустить уважаемого человека, увидев благодарность от профессора Полякова». В 2019-м Саакян повторно пытался встретиться с патриархом; на этот раз конфликт с охраной храма развивался агрессивнее и быстрее. Один из правоохранителей вырвал из рук Саакяна аннотацию от Московского патриархата. После окриков Саакяна силовики попытались его скрутить. Драку остановило то, что Саакяну вернули документ и извинились. Описывая оба случая, Саакян подчеркивал: «Никто из находящихся рядом журналистов не повернулся».

В 2010 году член Патриаршего совета по культуре протоиерей Леонид Калинин в аннотации к работам Саакяна написал, что Саакян — «свидетель видений, которые стали посещать его довольно часто». Тот расценил это допуском, а то и приглашением на верхушку церковной иерархии. Но эта трактовка оказалась слишком смелой. Однако документ помог уладить конфликт у подножия вертикали и даже получить извинения от силовика. Другая бумага — благодарность от московской психбольницы № 1 за проведенную там выставку ко Дню психического здоровья в 2011 году. Арам Саакян считает, что этот документ косвенно подтверждает его дееспособность и что именно благодаря ему вызов врачей силовиками ни к чему не привел. Саакяна раздражает, когда его живопись относят к сюрреализму — он утверждает, что не видел работ сюрреалистов до того, как начал рисовать сам, что звучит правдоподобно. При этом акционизм ему понятнее и ближе — по крайней мере, о панк-молебне Pussy Riot он отзывается сочувственно.

Самоощущение борца со злом запрещает Саакяну считать свои картины искусством — ведь он «лишь передает информацию, получаемую свыше». Взамен того чтобы примыкать к тому или иному художественному направлению, Саакян интуитивно относит себя к традиции прямого действия, сочувственно упоминая Pussy Riot и акцентируя в их акции протест, но не монтаж и артистичность. Не менее характерен и выбор контекста для недавнего перформанса в храме Кореновска — он построен в середине 2000-х по инициативе Владимира Устинова, бывшего тогда генпрокурором страны. После недавней смерти брата Саакян судится с родственниками за имущество и винит в своих невзгодах нечестивых судей и юристов — то есть представителей судебной власти, на вершине которой некогда находился спонсор храма с дьявольской фреской.